Дети отравились в бассейне в Санкт-Петербурге

Пять детей были госпитализированы после занятия в одном из бассейнов Санкт-Петербурга. Уже возбуждено уголовное дело.

Как следует из материалов уголовного дела, детям 18 сентября года провели занятие в бассейне, который находится в одном из домов по улице Ярослава Гашека. После этого у некоторых несовершеннолетних резко ухудшилось состояние здоровья. Пять из них были госпитализированы.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу уже завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают необходимые экспертизы, изымают документацию, чтобы установить все обстоятельства происшедшего.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе и доктор медицинских наук Сергей Глушков рассказал о самом распространенном ядовитом грибе, которым обычно отравляются дети и взрослые.