Эксклюзив 20 февраля 2023, 11:14 Стало известно состояние девушки, которая открыла взорвавшуюся коробку в Новой Москве Открывшая взорвавшуюся коробку в Новой Москве получила ожоги лица и руки РИА «Новости»

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Ожоги лица и левой кисти второй степени получила девушка в Троицке, которая открыла коробку с взрывчатыми веществами. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

При этом 22-летняя пострадавшая Алина Л. отказалась от госпитализации.

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Также, по данным источника «360», стало известно содержимое коробки. В ней находились бутылки с зажигательной смесью.

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Все произошло в доме № 3, корпус 1 на 2-й Изумрудной улице в Троицке. Девушка нашла в холле подъезда № 2 коробку, которая предназначалась для нее. Когда местная жительница открыла «подарок», случился взрыв. На место приехали пожарные и скорая помощь. Все подробности уточняются.