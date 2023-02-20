Эксклюзив 20 февраля 2023, 10:22 Коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Новой Москвы Источник «360»: девушка получила травму в Троицке после взрыва поднятой коробки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница Троицка в Новой Москве открыла около дома коробку, которая предназначалась ей. После этого произошел взрыв. Девушка получила травмы лица, сообщил источник «360» в экстренных службах.

UPD: девушка получила ожоги, ее забрала скорая помощь.

Реклама

ЧП произошло на 2-й Изумрудной улице, около дома 3, корпус 1. По одним данным, «подарок» лежал на скамейке около здания, по другим — в холле на подоконнике. Размер коробки — 20×15 сантиметров, высота — 5 сантиметров.

Реклама

После взрыва произошел пожар на площади 0,2 квадратных метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных. По сведениям источника «360», пострадавшей около 22-23 лет. Все обстоятельства случившегося уточняются.