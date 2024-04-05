Происшествия 05 апреля 2024, 14:31 Стало известно, сколько пострадавших из «Крокуса» находятся в больницах Москвы Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших в теракте в «Крокусе» Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press

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Три человека, пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл», остаются в тяжелом состоянии. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщила пресс-служба социального комплекса Москвы.

Она отметила, что сейчас в московских больницах находятся 37 человек, которые пострадали в результате теракта в Красногорске.

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«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — указала Ракова.

Заммэра добавила, что столичные медицинские учреждения смогли принять большинство раненных во время теракта. В федеральные больницы доставили 13 горожан, а в московские — 85. Также на следующий день после ЧП специалисты с помощью санавиации перевезли девятерых пациентов из Подмосковья в стационары столицы.

Ранее президент Владимир Путин предположил, что заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству России. Он добавил, что других целей злоумышленников «не просматривается».