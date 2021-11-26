Стало известно, сколько человек находятся в реанимации после ЧП на шахте «Листвяжная»

Четверо пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области находятся в реанимации. Среди них — один горноспасатель. Об этот сообщили в Центре охраны здоровья шахтеров.

«В реанимации находятся четыре человека, в том числе один горноспасатель», — сказал один из врачей Центра. Его процитировал «Интерфакс».

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Под землей находились почти 300 человек. Часть из них удалось вытащить. В результате случившегося 51 человек погиб, 63 пострадали.

Ранее сообщалось о 52 погибших. Однако 26 ноября в МЧС сообщили, что один человек, считавшийся погибшим, найден живым, его везут в больницу.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что погибшим спасателям присвоят ордена Мужества посмертно. Власти выплатят всем родным погибших по одному миллиону рублей. Также им окажут психологическую поддержку.

По факту случившегося заведено уголовное дело, пять человек задержаны. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим.