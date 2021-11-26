Считавшегося погибшим горняка с «Листвяжной» нашли живым

Одного из считавшегося погибшими на шахте «Листвяжная» горняка нашли живым. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram.

«В шахте „Листвяжная“ найден живой человек. Его везут в больницу. Подробности уточняются», — написал глава региона.

Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан. После этого там загорелась угольная пыль. На момент происшествия под землей находились 285 горняков. ЧП унесло жизни 51 человека: шахтеров и горноспасателей, которых наградят орденами Мужества посмертно. Травмы различной степени тяжести получили 63 человека.

Цивилев объявил в Кузбассе трехдневный траур. Правоохранители завели уголовные дела и задержали несколько человек: директора шахты, его первого заместителя, начальника участка и проверяющих.

На данный момент спасатели вытащили из забоя тела шестерых погибших.