Стало известно о состоянии женщины, которую сбила машина на тротуаре в Москве

Женщина, которую сбил подросток без водительских прав в Москве, находится в больнице с разбитой головой и болью в ногах. Как сообщило РЕН ТВ, такую информацию предоставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

«КТ сделали, сейчас рентген ждем. Голова разбита, сильно болят ноги», — пояснил сотрудник больницы, в которую госпитализировали женщину.

Данных о состоянии ребенка, которого тоже сбила машина, сейчас уточняются. По предварительным сведениям, малыша доставили в другую больницу, он не находится вместе со своей мамой.

Происшествие случилось на 2-й Владимирской улице в Москве. Мама с пятилетним сыном шла по тротуару, когда туда внезапно вылетела машина. По имеющимся данным, 17-летний водитель мог не справиться с управлением. Женщина и ребенок получили травмы. При этом у подростка, который находился за рулем, не было водительских прав.

В Тверской области сотрудники ГИБДД заметили машину, водитель которой вел себя странно, то и дело выезжал на встречку. На просьбы остановиться он не отреагировал, и автоинспектору пришлось выстрелить по задним колесам. Оказалось, что мужчина за рулем действительно был под алкоголем.