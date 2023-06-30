Происшествия 30 июня 2023, 22:23 Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына актера Михаила Ефремова Mash: у сына Михаила Ефремова, выпавшего из окна, врачи диагностировали тяжелую анемию

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У сына актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна своей московской квартиры, развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, Николая Ефремова госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также медики диагностировали у пострадавшего тяжелую анемию.

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«Врачи вводят ему большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление. Без этого Николай может умереть», — сказано в сообщении.

Ефремов-младший выпал из окна собственной квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. В больнице 31-летнему актеру сделали экстренную операцию. Сам Ефремов заявил, что претензий к кому-либо не имеет. Соседи актера рассказали, что тот злоупотребляет спиртным и состоит на учете у психиатра. По факту выпадения из окна полиция начала проверку.

Николай Ефремов — сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова. В 2013 году окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство». Снимался в сериале «Белая гвардия».