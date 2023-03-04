Происшествия 04 марта 2023, 16:59 Стало известно о состоянии прооперированного после ранения брянского мальчика Главврач Брянской больницы Алекса: состояние раненного украинскими ДРГ школьника тяжелое РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состояние мальчика, который спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском, на второй день после операции медики оценили как тяжелое. Но это соответствует плановым показателям восстановления организма после хирургического вмешательства, сообщил главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» Виктор Алекса эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции», — сказал главврач.

Реклама

По его словам, послеоперационный период у школьника протекает без особенностей, но болевой синдром еще сохраняется.

Реклама

Алекса отметил, что сейчас мальчику необходимо побольше двигать руками и ногами, а также поглубже дышать.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил в больнице пострадавшего школьника и отметил его героизм.