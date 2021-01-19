Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Павловским Посадом

Трое из пяти пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Горьковском шоссе под Павловским Посадом получили легкие травмы, их отправили на амбулаторное лечение. Еще двоих — мужчину и женщину — положили в больницу в состоянии средней тяжести.

«Трое из них получили легкие повреждения. Им оказана помощь в травмпункте больницы, и они отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Два человека — мужчина и женщина средних лет — были госпитализированы. У мужчины диагностировано повреждение шести ребер справа. Он размещен в травмотделении в состоянии средней тяжести. У женщины резаные раны правой половины лица и шеи. Проведена хирургическая обработка этих резаных ран. Ее состояние ближе к удовлетворительному», — рассказал «360» заведующий хирургическим стационаром ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» Александр Китаев.

Утром 19 января микроавтобус столкнулся с грузовиком на 72-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. В автобусе находились девять человек. Трое погибли. Пятеро получили травмы.

Информации о точной причине аварии пока нет. Из-за ДТП движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыли.