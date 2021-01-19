19 января 2021, 07:38
Жертвами ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье стали 3 человека
«Газель» и грузовая машина столкнулись на Горьковском шоссе в Московской области. Три человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Там заявили, что все произошло на 72-м километре Горьковского шоссе. В микроавтобусе «Газель» находились девять человек.
«В результате столкновения погибли три человека», — отметили в ведомстве.
«Интерфакс» написал, что еще шесть человек пострадали. Телеканал «НТВ» уточнил, что по предварительной версии водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.
Полиция работает на месте происшествия. Движение в сторону Москвы перекрыли. Объезд организован через Электрогорск.