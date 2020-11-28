Стало известно о состоянии пострадавших при ДТП в Челябинске, когда легковушка вылетела на тротуар

Легковушка после столкновения с другой машиной вылетела на тротуар и сбила шесть человек. ДТП произошло в Челябинске. Трое от медицинской помощи отказались. Еще трех пострадавших увезли в больницу. Сейчас их тоже отпустили на амбулаторное лечение.

«По предварительным данным, пострадали три человека: у двух пострадавших зафиксированы ушибы, у третьего — сотрясение головного мозга и перелом ребра. <…> Всем назначено амбулаторное лечение», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы регионального главка МВД России.

ДТП произошло днем 28 ноября в районе улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске. Renault Logan столкнулся с Toyota Land Cruiser и вылетел на тротуар, где находились люди. Легковушка сбила шесть человек.

Полицейские сейчас изучают все обстоятельства. Информации о точной причине ДТП пока нет.