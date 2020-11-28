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    28 ноября 2020, 12:29

    Машина влетела в толпу на остановке в Челябинске

    Алена Макаренко, Екатерина Земская

    Легковушка влетела в толпу на остановке в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом «360» сообщили в МВД Челябинска.

    ДТП случилось на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки в 12:10 по местному времени (10:10 по московскому). Столкнулись Renault Logan и Toyota Land Cruiser. В итоге первая иномарка вылетела на тротуар. За рулем этой машины сидел 52-летний мужчина.

    По предварительным данным, пострадали два человека, которые стояли на тротуаре.

    «Раздался ужасный грохот, потом я повернулась и увидела, что машина влетела прямо в людей, стоящих на остановке. [Водитель] снес ограждение», — рассказал очевидец телеканалу «Первый областной».

    Источник фото: «ВКонтакте»

    Авария произошла на птичьем рынке. Очевидцы во «ВКонтакте» пишут о пяти пострадавших: пассажир Renault Logan, один пешеход на переходе и трое местных жителей, на которых упало ограждение.

    Причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.