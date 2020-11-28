Машина влетела в толпу на остановке в Челябинске

ДТП случилось на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки в 12:10 по местному времени (10:10 по московскому). Столкнулись Renault Logan и Toyota Land Cruiser. В итоге первая иномарка вылетела на тротуар. За рулем этой машины сидел 52-летний мужчина.

По предварительным данным, пострадали два человека, которые стояли на тротуаре.

«Раздался ужасный грохот, потом я повернулась и увидела, что машина влетела прямо в людей, стоящих на остановке. [Водитель] снес ограждение», — рассказал очевидец телеканалу «Первый областной».

Источник фото: «ВКонтакте»

Авария произошла на птичьем рынке. Очевидцы во «ВКонтакте» пишут о пяти пострадавших: пассажир Renault Logan, один пешеход на переходе и трое местных жителей, на которых упало ограждение.

Причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.