Стало известно о состоянии пострадавших из-за упавшей двери в парке «Зарядье»

Здоровье молодого человека и пожилой женщины, которые попали под стеклянную дверь в парке «Зарядье», не вызывает опасений. Они в сознании, пенсионерку уже отпустили домой медики. Об этом сообщили в пресс-службе Зала Зарядье.

«Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь. Бригада приехала очень быстро, по первичному заключению врачей их жизни ничего не угрожает», — сообщила генеральный директор Зала Зарядье Ольга Жукова.

В пресс-службе уточнили, что дверь съехала с верхнего крепления. По предварительной информации, причиной падения двери стала поломка втулки, которая стояла на оси верхней петли двери. В настоящее время дверь крепко зафиксировали на месте. Специалисты по гарантии теперь осмотрят все двери зала.

Все случилось ранее на улице Варварка, дом 6, корпус 5. Девушка, которая стала свидетельницей произошедшего, рассказала, что пожилая женщина заходила на концерт. У нее в дверях стали спрашивать QR-код. Когда молодой человек проверял QR-код посетительницы, дверь внезапно соскользнула и упала на них.