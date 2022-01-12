Очевидцы рассказали, как на парня и пенсионерку в парке «Зарядье» упала дверь

В центре Москвы в среду, 12 января, на мужчину и пенсионерку упала дверь. Все произошло в парке «Зарядье», когда сотрудник проверял у посетительницы концерта QR-код. Очевидцы рассказали «360», что именно произошло.

Все случилось на улице Варварка, дом 6, корпус 5. Девушка, которая стала свидетельницей произошедшего, рассказала, что пожилая женщина заходила на концерт. У нее в дверях стали спрашивать QR-код. Когда молодой человек проверял QR-код посетительницы, дверь внезапно соскользнула и упала на них.

Пенсионерке, которая получила травмы при падении двери, 80 лет. На место сразу же прибыли медики, они диагностировали у женщины и молодого человека черепно-мозговые травмы. У пенсионерки также обнаружили сотрясение головного мозга, у парня — тоже, но без открытой внутричерепной раны.

Ранее источник телеканала «360» в экстренных службах уточнил, что все произошло около 18:00 в среду. Пока официальных комментариев от руководства здания, в котором упала дверь, не поступало. Не сообщается также, в каком состоянии находятся оба пострадавших.