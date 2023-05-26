26 мая 2023, 23:47
Стало известно о состоянии пострадавшей от нападения мужа с ножом жительницы Истры
Источник «360»: получившая ножевые ранения от мужа жительница Истры пришла в себя
Врачи больницы городского округа Истра не увидели угрозу для жизни женщины, получившей множественные ножевые ранения от собственного мужа. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.
Собеседник подчеркнул, что врачи заявили о глубоких порезах мягких тканей, но не задетых костях.
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Житель Истры напал на супругу на улице и нанес ей несколько ударов ножом. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то мужчина их слушать не захотел.
В какой-то момент он бросился на правоохранителей с поднятым ножом. Один из полицейских выстрелил в ногу дебоширу из табельного оружия, чтобы его остановить.
Когда мужчина упал, то правоохранители оказали ему медицинскую помощь и вызвали на место бригаду скорой, которая забрала пару в больницу.
Все материалы полицейские направили следователям для решения о заведении уголовного дела.
МВД РФ
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