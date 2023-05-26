Криминал 26 мая 2023, 18:12 Вооруженный ножом мужчина напал на жену около магазина в Истре Полицейские Подмосковья выстрелом остановили жителя Истры при попытке зарезать жену РИА «Новости»

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Несколько ударов ножом нанес житель села Дарна в городском округе Истра своей супруге на улице около магазина. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались остановить мужчину от убийства, но он не реагировал, а в какой-то момент бросился на правоохранителей. Остановить буяна полицейские смогли выстрелом в ногу из табельного оружия. Подробности происшествия сообщили в подмосковном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть о напавшем на женщину мужчине с ножом сообщили очевидцы. Когда полицейские приехали, то увидели, что пострадавшая с множеством ранений лежит на земле, а мужчина кидался с ножом на окружающих.

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На просьбы правоохранителей мужчина не реагировал, а после с занесенным оружием бросился в сторону полицейских. В результате один из стражей порядка выстрелил из табельного оружия в ногу нападавшему.

Выяснилось, что ножом вооружился местный житель, который принял решение напасть на жену. Семейную пару передали прибывшим медикам. Все собранные материалы полицейские направили следователям для решения о заведении уголовного дела.