Стало известно о состоянии единственного выжившего в аварии с шестью подростками в Новочеркасске

Подросток, который выжил в ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики пока не дают никаких прогнозов.

18 апреля, в 04:30, в Новочеркасске, на улице Машиностроителей, Hyunday Solaris вылетел с дороги и врезался в дерево. В момент ДТП в машине находились шесть подростков. За рулем сидел также несовершеннолетний. Пять человек погибли на месте, один выжил.

На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства этого ДТП. Полицейским предстоит выяснить, как школьник попал за руль и что привело к аварии. Прокуратура Ростовской области начала проверку.