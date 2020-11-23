Стало известно о состоянии девочки, которую достали из ушедшей под лед машины в Югре

«Машину вчера не смогли вытянуть — лед тонкий, будут продолжать попытки сегодня. Женщину [из водоема] достали, ребенка пока не нашли. Девочка в больнице, пришла в сознание, состояние улучшается», — приводит агентство слова представителя СК.

По версии следствия, утром 20 ноября машина с девятью людьми, в том числе с тремя детьми и беременной женщиной, ушла под лед реки Северная Сосьва в Югре во время переправы. Погибли беременная женщина и пятимесячная девочка. Шестилетняя девочка впала в кому. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

Глава Березовского района Владимир Фомин рассказал, что у водителя не было прав, а провалившаяся под лед машина не была зарегистрирована.

По факту гибели женщины и ребенка следователи завели дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В преступлении подозревается 29-летний житель села Ломбовож, который управлял машиной.