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    23 ноября 2020, 10:07

    Стало известно о состоянии девочки, которую достали из ушедшей под лед машины в Югре

    Андрей Иванов

    Девочка, спасенная из провалившейся под лед реки Северная Сосьва машины, пошла на поправку. Она уже пришла в сознание и чувствует себя лучше. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по ХМАО.
    Стало известно о состоянии девочки, которую достали из ушедшей под лед машины в Югре

    «Машину вчера не смогли вытянуть — лед тонкий, будут продолжать попытки сегодня. Женщину [из водоема] достали, ребенка пока не нашли. Девочка в больнице, пришла в сознание, состояние улучшается», — приводит агентство слова представителя СК.

    По версии следствия, утром 20 ноября машина с девятью людьми, в том числе с тремя детьми и беременной женщиной, ушла под лед реки Северная Сосьва в Югре во время переправы. Погибли беременная женщина и пятимесячная девочка. Шестилетняя девочка впала в кому. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

    Глава Березовского района Владимир Фомин рассказал, что у водителя не было прав, а провалившаяся под лед машина не была зарегистрирована.

    По факту гибели женщины и ребенка следователи завели дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В преступлении подозревается 29-летний житель села Ломбовож, который управлял машиной.