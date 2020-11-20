Беременная женщина и ребенок погибли при падении машины под лед в Югре

В пятницу в Угре автомобиль с шестью пассажирами ушел под лед. В салоне находилась беременная женщина с малолетней девочкой — они погибли. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Сообщение об аварии на льду пришло полицейским сегодня, в 05:30 по местному времени.

«По предварительным данным, на берегу реки Северная Сосьва в районе устья Ляпин, в 12 километрах от поселка Сосьва вниз по течению, провалилось под лед автотранспортное средство Chevrolet Niva», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В машине находились 29-летний мужчина, 29-летняя и 32 летняя женщины, девочки 10 и шести лет, а также младенец 2020-го года рождения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Пока причина гибели неизвестна, ее выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Несколько дней назад на Чукотке произошел похожий случай. Вездеход с четырьмя пассажирами провалился под лед, пересекая реку. Погиб один человек. Известно, что компания собиралась на рыбалку в тот день. В МЧС предупредили жителей, что сейчас опасно передвигаться по льду, так как он замерз пока неравномерно.