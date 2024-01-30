Важное 30 января 2024, 11:43 Россия проведет свое расследование по сбитому Ил-76 с украинскими пленными на борту Лавров: Россия открыто расследует дело со сбитым Ил-76 с украинскими пленными Пресс-служба Следственного комитета

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Россия проводит свое собственное расследование по сбитому самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. При этом информация открыта для всех, кто хочет узнать правду. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал международного расследования по делу о сбитом российском самолете.

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«И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — подчеркнул дипломат.

Вооруженные силы Украины сбили Ил-76 в небе над Белгородской областью 24 января. Все находившиеся на борту погибли. Самолет должен был доставить украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Эксперты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев Ил-76. По имеющимся данным, разбившийся самолет подвергся внешнему воздействию.