21 февраля 2024, 10:32
Стали известны подробности расстрела киллером мужчины у гимназии в Петербурге
Mash: состояние пострадавшего из-за киллера в Петербурге мужчины тяжелое
Состояние мужчины, которому выстрелили в голову возле гимназии на Выборгском шоссе в Петербурге, тяжелое. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, угроза жизни сохраняется.
«Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии — у него серьезное внутричерепное пулевое ранение и диагностирован отек головного мозга», — написали авторы материала.
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Мужчина по ошибке стал жертвой покушения, которое готовилось на одного петербургского адвоката. Пострадавший приехал к учебному заведению на черной Toyota Camry с детьми начальника. Незнакомец выстрелил в водителя на глазах у детей.
«Пуля киллера прошла через затылок и застряла в районе лобной доли в голове», — передавал Mash на Мойке.
В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.
Ранее пенсионерка из Москвы наняла киллера для убийства сына. Мать пошла на такой шаг из-за дележки сбережений и квартиры. Пожилую женщину и ее подругу-соучастницу задержали, против них возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму.
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