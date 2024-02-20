Эксклюзив 20 февраля 2024, 13:15 Появилось фото с места стрельбы у гимназии в Петербурге Источник «360»: киллер пытался застрелить мужчину у гимназии в Петербурге Телеканал «360»

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Киллер пытался убить мужчину возле гимназии № 622 на Выборгском шоссе в Петербурге. В распоряжении «360» оказалась фотография с места происшествия. На снимке запечатлены сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на вызов.

«Там было две или три машины скорой помощи и Росгвардия. Еще полицейские ходили по школе», — рассказал источник «360».

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Как сообщил 78.ru, пострадавший — 41-летний уроженец Узбекистана, он работает водителем у петербургского адвоката. Мужчина приехал к учебному заведению на черной Toyota Camry с детьми своего начальника.

Водитель вышел из машины, чтобы проводить школьников на занятия. Киллер выстрелил мужчине в затылок, когда тот возвращался к авто.

«По нашим предварительным данным, киллер обознался: его целью был не водитель», — написали авторы материала.

Пострадавший остался жив. На месте происшествия работают экстренные службы. Стрелка разыскивает полиция.

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