Происшествия 23 июня 2023, 00:23 Стали известны подробности о гибели экипажа батискафа «Титан» Береговая охрана США: экипаж «Титана» погиб из-за имплозии аппарата под давлением воды Freepik

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Экипаж батискафа «Титан» погиб в связи с имплозией подводного аппарата. Об этом сообщил представитель береговой охраны США. Видеофрагмент с его заявлением опубликовал телеканал Sky News.

По словам специалиста, батискаф с людьми сжало, словно банку. Все случилось в 487 метрах от места крушения известного судна «Титаник».

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Телеканал NBC сообщил со ссылкой на представителя Береговой охраны контр-адмирала Джона Маугера, что хвостовой фрагмент «Титана» нашли на расстоянии 1600 футов (чуть меньше 500 метров — прим. ред.) от «Титаника». Обломок лежал на дне океана. Через некоторое время были обнаружены и другие части подводного аппарата. Все пять обломков указали на «катастрофическую потерю давления в капсуле» устройства.

Во время поисков «Титана» спасатели надеялись, что исчезновение аппарата связано с неисправностью батискафа и устройство сохранило герметичность и жизни людей, находящихся внутри. Однако Маугер объяснил, что после пропажи судна не было зафиксировано никаких громких звуков в воде. В случае разрушения «Титана», приборы засекли бы характерные шумовые изменения.

Ранее появилась информация, что шум от поисков батискафа в Атлантике привлек внимание белых акул. Из-за повышенной чувствительности к колебаниям воды, морские хищники проплыли несколько тысяч километров, чтобы узнать о происходящем.