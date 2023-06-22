Мир 22 июня 2023, 20:31 Шум от поисков батискафа в Атлантике привлек белых акул The Daily Star: белых акул привлек шум поиска пропавшего батискафа около «Титаника» Викимедиа

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Пара гигантских белых акул приплыла к месту поиска пропавшего батискафа в районе потерпевшего крушения «Титаника». Об этом со ссылкой на компанию OCEARCH, которая занимается отслеживанием океанских хищников сообщила британская газета The Daily Star.

Собеседники издания уточнили, что акулы чипированы и их зовут Андромаха и Саймон.

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«Мы получили сигналы от двух акул вблизи „Титаника“», — заявили представители компании.

Они не исключили, что хищников привлек шум, который начался в этой части акватории от судов, занимающихся поисками пропавшего батискафа. Благодаря повышенной чувствительности к колебаниям воды акулы преодолели несколько тысяч километров, чтобы узнать, что происходит в обычно тихих водах.

Береговая охрана США заявила, что возле затонувшего более 100 лет назад пассажирского лайнера обнаружили неизвестные обломки, которые могут принадлежать пропавшему батискафу. Эти данные собрал глубоководный беспилотник Horizon Arctic.Пока специалисты изучают полученную информацию.

Поиски пропавшей батискафа «Титан» с пятью пассажирами на борту продолжаются с начала недели. На борту находится владелец подводного аппарата Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, дайвер Поль-Анри Наржоле, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын.