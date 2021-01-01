Фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП в Подмосковье

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом. Он прибыл на место другой аварии и оказывал помощь людям, которые в ней пострадали.

Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. „а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)“ в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Серпухов», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло утром 1 января на автомобильной дороге А-108. По предварительным данным, в нем участвовал автомобиль ВАЗ-2112. В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи. Кроме того, различные ранения получили еще несколько человек.

В МЧС по Московской области «360» уточнили, что в результате второй аварии пострадали два сотрудника аварийно-спасательного отряда и инспектор ГИБДД — последнего госпитализировали.

«Наезд совершил мужчина на легковом автомобиле ВАЗ. Это было около 05:00 1 января. Сегодня, 1 января, на 363-м километре автодороги А-108 в городском округе Серпухов водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на фельдшера, сотрудника ДПС ГИБДД и двух спасателей местного аварийно-спасательного отряда», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что ДТП устроил мужчина 1992 года рождения.

При этом в первой аварии, на которую и приехал погибший фельдшер, пострадали три человека. Их зажало внутри автомобиля. По данным источника «360», водитель, который наехал на фельдшера, был пьян.

Сообщество «Волонтеры-медики Московская область» во «ВКонтакте» уточнило, что погибшим фельдшером оказался Юлий Волков. Он был первым студентом, который откликнулся на призыв о помощи лечебным учреждениям в период пандемии. Кроме того, Юлий был активным волонтером-медиком Серпуховского штаба и донором крови. В сообщении сказано, что водитель, который наехал на фельдшера, уснул за рулем.

Подруга Волкова подтвердила «360», что это действительно он. Она отметила, что юноша недавно отпраздновал 23-летие.

Прокуратура Московской области взяла расследование на контроль.