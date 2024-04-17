Происшествия 17 апреля 2024, 12:26 Стали известны детали ликвидации террориста рядом c синагогой в Москве Раввин Карпов раскрыл подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном РИА «Новости»

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Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, ликвидировали недалеко от религиозного здания. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

«Мне сообщили знакомые, что задержание проходило на Березовой аллее», — добавил Карпов.

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После ликвидации террориста ФСБ провела оперативные мероприятия в самой синагоге. В религиозное учреждение приезжали правоохранители, расспрашивали людей, интересовались камерами видеонаблюдения.

«В прошлый раз (в марте — прим. ред.) был несостоявшийся теракт, у террористов нашли карту, на которой точкой была отмечена наша синагога», — заметил раввин.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы 11 апреля, сообщал RT. В этот день там было много людей. Боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось открыть ответный огонь.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. Мужчина жил неподалеку от синагоги, внимания соседей не привлекал.