Происшествия 25 декабря 2022, 12:10 Стала известна причина быстрого распространения огня в кемеровском доме престарелых МЧС: причиной быстрого распространения огня в приюте Кемерова стало позднее обращение Телеканал «360»

Читать 360tv в

Одной из причин быстрого распространения огня в частном доме престарелых в Кемерове стало позднее обращение к спасателям. Об этом заявил замминистра МЧС Илья Денисов, которого процитировала пресс-служба ведомства.

«На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем, нарушено остекление и пожар имел уже развившийся характер», — подчеркнул замглавы МЧС.

Реклама

Он обратил внимание, что пожарные сделали все возможное, но огонь очень быстро распространялся по зданию, развитие пожара стало масштабным.

Реклама

В ведомстве напомнили о нескольких версиях возникновения возгорания, которые сейчас проверяют. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Первоначальную версию предварительно признали маловероятной, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения расследования Следственного комитета.

Ранее МЧС России озвучило предложение лицензировать частные приюты после происшествия в Кемерове.