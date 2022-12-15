Происшествия 15 декабря 2022, 20:16 Стала известна личность влетевшего в пешеходов владельца BMW в Москве Прокуратура Москвы: за рулем сбившей пешеходов BMW был мужчина 1987 года рождения

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За рулем BMW, сбившей 15 декабря пешеходов в Даниловском районе Москвы, находился 35-летний мужчина, рассказали в столичной прокуратуре. По информации ведомства, водитель не справился с управлением, после чего вылетел на тротуар.

В прокуратуре отметили, что мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он сначала сбил дорожный знак, после чего наехал на пешеходов и врезался в припаркованную иномарку.

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В результате ДТП погиб один из пешеходов. Им оказался мужчина 1990 года рождения. Медики оказывают помощь пострадавшим. По информации надзорного ведомства, речь идет о москвиче 1985 и женщине 1980 года рождения

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Источник «360» сообщал, что после аварии на земле оставались лежать двое мужчин. У одного из них была открытая черепно-мозговая травма, он был в тяжелом состоянии. Когда к месту ДТП прибыла бригада скорой помощи, у него был нитиевидный пульс, вскоре он пропал.

По 3-му Павелецкому проезду организовали реверсивное движение, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Автомобилистов призвали выбирать маршруты объезда.