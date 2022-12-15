Эксклюзив 15 декабря 2022, 19:01 BMW насмерть сбил пешехода после столкновения с иномаркой в Москве Источник «360»: пешеход погиб после столкновения BMW и Citrоеn в Москве пресс-служба прокуратуры Москвы / Телеканал «360»

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Вечером 15 декабря в Даниловском районе Москвы водитель BMW не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На остановке он сбил пешеходов, после чего врезался в легковой Citrоеn, рассказал источник «360». Один из мужчин погиб на месте.

«Один пострадавший в тяжелом состоянии, предварительно — открытая черепно-мозговая травма», — уточнил источник.

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По его словам, второй пострадавший был в сознании. На место происшествия прибыли медики. Они попытались реанимировать тяжело раненого пешехода, но не смогли его спасти.

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«У тяжелого был нитиевидный пульс, сейчас пульс отсутствует», — добавил собеседник «360».

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Выжившему пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением и выехал на остановку, сообщили в столичной прокуратуре. Там уточнили, что пострадали еще два человека — мужчина и женщина.

В ГИБДД по Москве подтвердили, что кроме погибшего в ДТП пострадали два пешехода. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.