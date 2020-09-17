Стая бездомных собак напала на 8-летнюю девочку в Находке. СК начал проверку

Стая бездомных собак напала на восьмилетнюю девочку на улице Пограничная в Находке. Мать ребенка в полицию обращаться не стала. Она рассказала об инциденте в одном из городских пабликов в Instagram. Следователи сейчас выясняют, почему произошло это ЧП.

Сообщение о нападении животных на ребенка появилось в Сети 16 сентября. В этот же день следователи начали доследственную проверку по статье УК РФ «Халатность». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Специалисты ведомства оценят работу сотрудников администрации Находки, которые отвечают за должное санитарное состояние города. В СК напомнили, что в подобных случаях надо не писать в соцсети, а обращаться в полицию.

О состоянии пострадавшей девочки информации пока нет.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как лучше себя вести при встрече с бездомной собакой. Если пес виляет хвостом, то можно без страха пройти мимо. Если собака рычит, прижимает уши и надвигается на человека, то нужно медленно отступать без резких движений и громких звуков.

При встрече со стаей бродячих псов, необходимо неподвижно встать спиной к стене или дереву и не показывать страха. Детей на руки брать нельзя, так как это может спровоцировать нападение.