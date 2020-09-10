Кинолог научил правилам общения с бездомными собаками

Обычная встреча с бездомной собакой не представляет опасности, поэтому нужно просто пройти мимо нее. Даже если пес подходит и виляет хвостом, волноваться не стоит. Таким образом он может просить еду.

Опасаться стоит, когда собака начинает надвигаться на человека и при этом рычать и прижимать уши.

Кинолог рекомендует не нападать первым. Нужно медленно отступать без резких движений и громких звуков. Поворачиваться спиной категорически нельзя. Если собака все же нападет, в первую очередь следует защитить шею и попытаться отбиться от четвероногого с помощью подручных предметов.

При встрече со стаей собак также лучше не показывать страх и вести себя спокойно. Кинолог советует неподвижно стоять спиной к дереву, стене или забору. Это закроет от четвероногих спину. В этом же случае нельзя брать ребенка на руки, поскольку данное действие может спровоцировать нападение. Малыша нужно поставить у стены, закрыть его своим телом и ждать, пока стая успокоится и убежит. После чего можно самим спокойно и медленно уходить, не поворачиваясь спиной, написало ИА Nation News.