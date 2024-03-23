Эксклюзив 23 марта 2024, 10:28 «Сразу на операцию». В Долгопрудненской больнице рассказали о раненых из Crocus City Hall Трех пострадавших в Crocus City Hall приняли в Долгопрудненской больнице Unsplash

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В Долгопрудненскую больницу поступили трое пострадавших при теракте в Crocus City Hall в Красногорске. Больше людей там принять не смогли, поскольку медучреждение специализируется на оказании помощи людям с сосудистыми заболеваниями, а в данном случае требовалась «даже не обычная травматология, а военная хирургия», рассказал «360» представитель пресс-службы больницы Александр.

«К нам ночью было доставлено три человека, молодые женщины. Одна — с действительно тяжелыми ранениями ноги, плеча, с рваными ранами. Женщина была сразу подана в операционную, врач все вынул и зашил. <…> Пациентка в реанимации. Несколько пуль попало, жизненно важные органы не поражены, но кровопотеря достаточно большая», — сообщил он.

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Александр добавил, что вторая пострадавшая была сопровождающей тяжелораненой, ее тоже зарегистрировали как потерпевшую и госпитализировали. Третья получила вывих ноги, в панике покидая Crocus City Hall, и не может ходить. Пациентку поместили в отделении травматологии.

«Все было оперативно, [переливание] крови не нужно. У нас сосудистый центр, пациенты с инфарктом и инсультом, и мы не могли принять больше людей с таким характером ранений. Это было обговорено заранее руководителем сосудистого центра, который как раз был дежурным администратором больницы», — информировал представитель больницы.

Он пояснил, что за ночь туда поступает много людей с «сосудистыми проблемами».

В результате теракта, случившегося вечером 22 марта, погибли свыше 60 человек и пострадали более 120.