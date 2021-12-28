«Спутник и погром» назвал смерть Просвирнина несчастным случаем

Известные обстоятельства гибели журналиста Егора Просвирнина говорят о том, что произошедшее — это несчастный случай. Такую версию случившегося выразили в Telegram-канале основанного Просвирниным издания «Спутник и погром»*.

«Что же на самом деле произошло с Егором Просвирниным? Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет — это страшная, но случайность», — написали в Telegram-канале.

Авторы издания рассудили, что убийство случившееся не напоминает, потому что улик найдено не было. На самоубийство тоже не похоже — потому что у Просвирнина было множество планов на предстоящий год, а предсмертная записка, которую начали публиковать в соцсетях — это фейк.

Издание поделилось информацией, что дверь в квартиру Просвирнина была заперта, а внутри никаких подозрительных вещей или признаков не обнаружили. Поэтому, как заявили в официальном посте, для конспирологических теорий здесь места нет.

Тело Егора Просвирнина нашли на Тверской улице в Москве. Он выпал с третьего этажа дома и погиб.

*Издание признано содержащим экстремистские материалы.