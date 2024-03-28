Эксклюзив 28 марта 2024, 15:06 Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса» Тренер МФК КПРФ Зоидзе: трагедия, которая произошла в «Крокусе», объединяет всех

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Спортсмены мини-футбольного клуба КПРФ возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus City Hall. Кадры появились в распоряжении «360».

Команда отдала дань памяти погибшим во время теракта, который произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе рассказал «360», что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.

«Национальная трагедия. <…> Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения тем, чьи родные пострадали», — подчеркнул он.

Тренер выразил слова поддержки тем, кто выжил при теракте. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Зоидзе выразил надежду, что подобная трагедия больше никогда не повторится, а зло в такой форме будет побеждено.

«Мы — люди, которые в спорте, понимаем, насколько это… Словами не передать… Сложно преодолеть эту боль. Надеемся, что такое больше не повторится. И это зло в конце концов будет побеждено в той форме, что никто и никогда не позволит этим людям такое сделать. Такая трагедия объединяет всех», — резюмировал он.

Один из непосредственных участников событий трагического вечера рассказал «360», как спас себя и супругу во время теракта. Мужчина был на цокольном этаже и хотел подняться на первый, но увидел дым наверху и мертвую девушку у эскалатора. Это позволило ему взять себя в руки и рассмотреть выход на подземный паркинг.