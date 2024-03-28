Эксклюзив 28 марта 2024, 14:25 Дым и мертвая девушка на эскалаторе спасли супружескую пару в Crocus City Hall Посетитель концерта в Crocus City Hall Фидря спасся благодаря открытой парковке Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Житель Москвы Ефим Фидря вместе с супругой вечером 22 марта пришел на концерт рок-группы «Пикник» в Crocus City Hall, когда произошел теракт. Мужчина рассказал «360», как смог выбраться из подожженного боевиками здания и помог другим.

Не успели войти в зал

Ефим отметил, что его жена — поклонница «Пикника» с юных лет. Она слушает музыку коллектива чуть ли не с первого альбома. Поэтому Фидря решил подарить любимой на день рождения билеты на концерт группы.

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Супруги приехали в Crocus City Hall за 15 минут до начала мероприятия и задержались у сувенирных прилавков. Жена купила там футболку с изображением «Пикника», отправилась в туалетную комнату и переоделась в обновку.

Мы не успели зайти в зал. Когда подходили ко входу в зал, еще немного отвлеклись, увидели, что там очередь, решили не торопиться и не заходить. Услышали крики, подумали, что концерт начинается, люди радуются. Ефим Фидря

Когда они направились в сторону входа в зал, услышали выстрелы. Крики усилились, люди стали выбегать из зала. Супруги поняли, что происходит что-то страшное, поэтому решили бежать в другую сторону. Ефим увидел лестницу на цокольный этаж и направился с женой туда.

«В той же туалетной комнате, в которой жена переодевалась, мы укрылись. С нами еще три человека забежали», — добавил собеседник «360».

Дверь в туалет не запиралась изнутри. Пришлось удерживать ручку, чтобы террористы не смогли ворваться. Так спасающиеся люди выжидали время, уже осознав, что произошел теракт.

Выстрелы, дым и убитая девушка

«Слышали крики, выстрелы. Потом пошел дым. Включился автоинформатор: „покиньте здание, не пользуйтесь лифтами“. Естественно, начали звонить в 112», — рассказал Ефим.

В экстренную службу позвонила его супруга. Затем женщина начала мониторить Telegram-каналы, чтобы узнать, что именно происходит снаружи.

«Стрельба стихла, потом пошел дым, началась вторая серия выстрелов. И когда уже прошло где-то полчаса, дым стал очень сильным. Жена всем намочила футболки, чтобы можно было приложить к лицу и дышать через них», — поделился Фидря.

Когда дым рассеялся, стало ясно, что нужно выбираться из здания. Мужчина осторожно выглянул за дверь и посмотрел по сторонам.

Сначала супруги и те, кто был с ними рядом, решили подняться на первый этаж. Но у эскалатора они обнаружили тело застреленной девушки. Наверху был сильный дым. По словам Ефима, он понял, что идти наверх — плохая идея.

Мы увидели вход на подземный паркинг. Я понял, что если подземный паркинг есть, то и выход наружу там тоже есть. И вот мы короткими перебежками осторожно вышли через него. Ефим Фидря

У входа в Crocus City Hall уже работали бригады скорой помощи, пожарные. Было очень много машин, лежали раненые люди.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Жена собеседника «360» сразу бросилась помогать окружающим. К ней присоединился Ефим.

Пока полиция не оцепила зону и не отодвинула всех гражданских, супруги помогали фельдшерам и врачам: перекладывали людей на носилки, держали руки там, где это было нужно. Затем правоохранители посадила семью Фидря в ближайшую попутку и отправили до метро.

«Мы легко отделались. Многим повезло гораздо меньше», — резюмировал Ефим.