Список пострадавших в ДТП под Ярославлем опубликовали СМИ

1. Валентина Дюдюкина, 1948 г. р.

2. Сергей Ковалев, 1987 г. р.

3. Денис Егерев, 1999 г. р.

4. Иван Королев, 1996 г. р.

5. Александр Бокусов, 1974 г. р.

6. Евгений Карпов, 1967 г. р.

7. Ирина Ивонтьева

8. Артем, 7 лет

9. Галина Опарина, 1958 г. р.

10. Анна Михайлова, 1976 г. р.

11. Людмила Сальникова, 1943 г. р.

12. Ольга Степичева, 1960 г. р.

13. Анатолий Костюк, 1949 г. р.

14. Альбина Коновалова, 1944 г. р.

15. Дарья Смирнова, 1981 г. р.

16. Любовь Печурина, 1974 г. р.

17.Татьяна Владимирская, 1978 г. р.

18. Лариса Зотова, 1978 г. р.

19. Олег Лапшин, 1979 г. р.

20. Надежда Сигова, 1957 г. р.

21. Вадим Сигов, 1958 г. р.

22. Елена Богородицкая, 1950 г. р.

23. Татьяна Михайлова, 1953 г. р.

24. Галина Новожилова, 1944 г. р.

25. Нина Шурупова, 1967 г. р.

26. Сергей Черноусов, 1953 г. р.

Список дополняется. Известно, что нескольких человек госпитализировать не стали — они были отпущены домой после амбулаторного осмотра и их состояние не вызывает опасений.

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Правоохранители возбудили два уголовных дела после аварии: о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к смерти двух или более лиц, а позже — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования происшествия назначены множественные экспертизы.

Предварительно эксперты считают, что водитель грузовика выехал на встречную полосу для обгона. Он не успел вернуть фуру в свою полосу движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом.