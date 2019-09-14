Следователи открыли второе дело после ДТП под Ярославлем

Ярославские следователи открыли второе уголовное производство после смертельного ДТП, случившегося утром 14 сентября у деревни Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовик MAN.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

«В рамках возбужденного уголовного дела вскоре будет назначен ряд экспертиз, а также проведен комплекс иных следственных действий, которые позволят установить объективную картину произошедшего и причины ДТП», — сказано в сообщении.

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Автобус ПАЗ и грузовик MAN в 11:00 лоб в лоб столкнулись у деревни Заячий Холм 14 сентября. В результате аварии погибли и пострадали люди. На момент публикации новости известно о семи погибших и 28 пострадавших. Раненых госпитализировали в несколько больниц, людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Предварительно виновником аварии называют водителя фуры. Предположительно он выехал на встречку для обгона и не успел вернуться в свою полосу движения. В результате произошло столкновение.