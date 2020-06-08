Спецназ приготовился к штурму квартиры со стрелком на юго-западе Москвы

Сотрудники органов правопорядка готовятся к штурму квартиры на юго-западе Москвы, в которой находится мужчина, открывший огонь по прохожим. Спецназовцы надели амуницию, каски и ждут команды, сообщает корреспондент «360».

Подозреваемый открыл огонь, предположительно, из охотничьего ружья из окна дома № 5, корпус 1 по улице Строителей.

В результате пострадал «как минимум один человек», сообщили в пресс-службе столичного управления СК. В Следственном комитете завели дело по статьям «Покушение на убийство» и «Хулиганство».

Первоначально сообщалось о ранении полицейского, позднее в МВД это опровергли.

«Пострадавший при стрельбе на улице Строителей не является сотрудником полиции, никто из полицейских не пострадал», — сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Москве. По данным источника агентства, стрельбу устроил пьяный мужчина. Ранение получил прохожий, которого госпитализировали.

Сейчас на месте работают полицейские и сотрудники Росгвардии, сообщили «360» в СК. Криминалисты приступят к проведению следственных действий после задержания стрелка.

Жительница соседнего дома Наталья Татаринова рассказала «360», что стрельба продолжалась с перерывами минимум 20 минут.

Женщина успела выйти во двор, выгулять собак и вернуться к подъезду, «и все это время были хлопки». Очевидица «в жизни бы не подумала, что это стрельба», приняв звуки за разрывы петард.

В какой-то момент, по ее словам, послышались женские крики, после чего к дому стали подъезжать кареты скорой помощи, пожарная машина и полиция.

«Выстрелов я не знаю, сколько, но очень много. И по времени это было долго», — сказала Наталья.

По словам собеседницы, ее двор «спокойный», конфликтов между жильцами из-за припаркованных машин или собак не возникает.

«Ни машины ни собаки, — здесь никто никого не раздражает», — сказала она.