Неизвестный открыл стрельбу по полиции в Москве

По сообщениям очевидцев на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона.

По данным РЕН ТВ, ранение в ногу получил прохожий, был обстрелян автомобиль. Сообщается, что также был ранен полицейский.

Предположительно, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Движение в районе инцидента перекрыто.

Дежурный в пресс-службе МВД столицы сообщил «360», что проводится проверка информации.

Агентство РИА «Новости» сообщило, что в МВД подтвердили факт стрельбы из окна одного из домов на улице Строителей на юго-западе Москвы. Источник сообщил "360", что ЧП произошло по адресу: улица Строителей, дом 5, корпус 1.