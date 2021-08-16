Специалисты взяли пробы воздуха в районе взрыва в Екатеринбурге

Специалисты МЧС сделали замеры проб воздуха в поселке Рудный на юге Екатеринбурга. На место ЧП они выехали после сообщения о химическом запахе на территории промзоны.

Исследование провели сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области, уточнили в пресс-службе ведомства.

«После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — подчеркнули в МЧС.

Взрыв в южной части города раздался вечером 16 августа. СМИ писали, что жителей дачного поселка просили не выходить на улицу из-за выброса газов и накрывшего Рудный облака. Предварительно речь шла об утечке химического вещества.

Местные жители жаловались на запах химикатов и потянувшийся со стороны бывшего опытного завода дым.