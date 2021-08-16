В Екатеринбурге, на территории промзоны в южной части города, прогремел взрыв. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информация о пострадавших не приводится. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало. Жителей дачного поселка Рудный, расположенного на юге города, попросили не выходить на улицу после взрыва. После него якобы произошел выброс газов, облако накрыло поселок. Предварительно, рассказал ТАСС источник, известно об утечке химического вещества.