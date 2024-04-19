Происшествия 19 апреля 2024, 09:40 Специалисты ввели в строй три скважины в Орске Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске запустят частичное водоснабжение Губернатор Оренбургской области Денис Паслер / Telegram

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Специалисты водоканала за ночь ввели в строй три скважины в Орске и наполнили чистой водой накопительный резервуар. Его хватит для частичного снабжения города водой до середины дня. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники орского водоканала вместе со спасателями выявили еще пять затопленных скважин.

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«По предварительной оценке, скважины в высокой степени сохранности», — подчеркнул Паслер.

Глава области добавил, что их запуск существенно увеличит объем добываемой воды и позволит довести ее до районов Орска.

Ранее правительство Оренбургской области предупредило, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 18 апреля объекты водоканала остались без электричества. Из-за неполадок подача воды сократилась. Спустя некоторое время энергетики восстановили подачу электричества на неповрежденное электрооборудование Кумакского водозабора, сообщил RT.