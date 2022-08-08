Специалисты очистили Москву-реку от нефтяного пятна

Специалисты ГУП «Мосводосток» занялись очисткой загрязненного нефтью участка Москвы-реки возле Крымского моста. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На место происшествия прибыло судно-нефтемусоросборщик «Сетунь». Нефтяное пятно обработали специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения на поверхности воды.

Пятно нефтепродуктов площадью около 4,5 тысячи квадратных метров заметили на Москве-реке утром 8 августа. Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства происшествия и даст оценку «действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства».