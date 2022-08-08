Пятно нефтепродуктов заметили на Москве-реке

Пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров заметили на Москве-реке возле Крымского моста. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель московских экстренных служб.

На кадрах Telegram-канала агентства видны радужные разводы на поверхности реки. Как сообщили в прокуратуре Москвы, работы по ликвидации загрязнения ведутся в районе дома № 9 по улице Крымский Вал.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы занялась проверкой. Установят все обстоятельства произошедшего загрязнения и дадут оценку «действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства».

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что двое парней залезли на Крымский мост в Москве. Опасное развлечение молодых людей заснял на видео один из очевидцев.