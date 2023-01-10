Эксклюзив 10 января 2023, 17:34 Специалисты начали демонтаж поврежденных от взрыва окон и дверей в доме в Коломне Видео «360»: экстренные службы демонтируют поврежденные взрывом окна в доме в Коломне

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Представители экстренных служб продолжают работать в поврежденном от взрыва многоквартирном доме в селе Непецино городского округа Коломна. В результате ЧП пострадал молодой человек. Специалисты начали демонтировать окна и двери, пришедшие в негодность. Корреспондент «360» пообщался с соседями пострадавшего.

Жители поврежденного дома рассказали, что в квартире, где случился взрыв, живут молодой человек и девушка, они поселились тут недавно. Соседи не смогли сказать о них ничего плохого. По словам собеседников «360», утром никто из жильцов подъезда не чувствовал запаха газа.

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На месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб. Специалисты убирают разбитые стекла и закрывают поврежденные окна фанерой. Представители газовых компаний проверяют другие квартиры четырехэтажного жилого дома.

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Взрыв в Непецине случился 10 января около 12 часов дня. Пострадал житель квартиры на первом этаже. Его мать рассказала «360», что молодой человек находится в тяжелом состоянии, он получил серьезные ожоги.