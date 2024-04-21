Происшествия 21 апреля 2024, 17:35 Спасенного из пожара в Ленобласти пса показали на видео МЧС: спасатели вытащили собаку из горящей квартиры в Ленобласти

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Огнеборцы в Ленинградской области вынесли из горящей квартиры собаку, которая была без сознания. Пожар произошел в одном из домов в городе Мурино, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Спасенной собаке дали кислород, после чего она пришла в себя. Сотрудники МЧС отвезли пса по кличке Болтан в ветеринарную клинику, где его накормили. Спасатели сняли на видео транспортировку Болтана и момент, когда он с аппетитом и благодарностью принимает еду от ветеринаров.

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В пресс-службе ведомства отметили, что пожар вспыхнул на восьмом этаже многоэтажки. Спасатели эвакуировали 10 жильцов с помощью специальных устройств, а еще 10 человек вывели по маршевой лестнице. Всего на месте работали 20 специалистов и пять единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС спасли от огня телят и ягнят в Чечне. Огнеборцы вывели животных из задымленного коровника и локализовали пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.