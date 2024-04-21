Происшествия 21 апреля 2024, 10:30 Сотрудники МЧС спасли ягнят и телят при пожаре в Чечне Пресс-служба МЧС

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Российские спасатели вызволили из огня ягнят и телят в чеченской станице Шелковской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В станице загорелись жилой дом, склад, сарай и сено на 300 квадратных метрах», — передали в министерстве.

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Спасатели вывели из задымленного коровника семь ягнят и шесть телят, а также не допустили перехода пламени на близлежащие постройки.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

На месте происшествия работали 10 специалистов на двух спецмашинах. В МЧС поделились фото спасенных животных.

Ранее сотрудники МЧС спасли женщину и несколько зверей из горящего зоопарка в Евпатории. В павильоне, который охватил огонь, содержали более 200 видов рептилий, приматов, грызунов, земноводных, птиц и насекомых. Помещение полностью сгорело. По факту происшествия возбудили уголовное дело.