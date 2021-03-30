Судно перевернулось в Ленобласти. Люди оказались заперты в трюме

Строящееся судно легло на бок в Кировском районе Ленинградской области. В трюмы пошла вода. Шесть рабочих самостоятельно вышли на берег. Сейчас там идет поисково-спасательная операция. Об этом «360» сообщили в МЧС.

«Поступил сигнал в 15:15 о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района. Там сейчас находятся пожарно-спасательные подразделения. Сейчас там проводят поисково-спасательные работы. Было установлено, что в результате крена произошло затопление трюмов. Шесть человек покинули судно, рабочие», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил телеканал НТВ со ссылкой на источник, вода в трюмы начала заливаться накануне. 30 марта туда направили рабочую бригаду, чтобы устранить проблему, но воды стало больше и морозильный траулер проекта 1701 «Скорпион» практически лег на левый бок.

По данным Маsh, в трюмах могут быть люди, сейчас оттуда пытаются спасти двух мужчин. Траулер пытается удержать производственный кран. Более подробной информации о случившемся пока нет.