Спасателям удалось обнаружить еще 14 тел погибших в шахте «Листвяжная»

Горноспасателям удалось установить местонахождение тел 14 погибших в шахте «Листвяжная». Об этом рассказал генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев. Он отметил, что теперь предстоит найти тела еще 15 погибших шахтеров.

«В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается», — сказал Медведев в беседе с «РИА Новости». Как уточнили в МЧС России, за минувшие сутки спасатели смогли поднять на поверхность тела еще погибших шахтеров. Несколько дней назад сделать это было невозможно из-за газовых условий внутри шахты: они были опасными для здоровья поисковиков.

Задымление в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло 25 октября. В этот момент на подземных работах были задействованы 285 человек. Большинство из них успели вовремя покинуть шахту, однако некоторые остались внизу. Им на помощь выдвинулись спасатели, позже они были отозвана из-за угрозы взрыва. Однако связь с некоторыми из них пропала.

Жертвами трагедии стал 51 человек. Среди погибших 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Предварительная версия — что в шахте мог произойти взрыв метана, однако официальную причину еще только предстоит установить. 16 человек после произошедшего остаются в больницах.